السلطات التركية توقف برنامجا تليفزيونيا بسبب انتقاد قطر

أوقف المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون بتركيا أحد برامج قناة خبر ترك على خلفية التصريحات التي أدلى بها البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، علي ماهر بشارير، بشأن الجيش خلال مشاركته بالبرنامج.وصرح أوكان كونور ألب، عضو المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون عن حزب الشعب الجمهوري، بأن المجلس قرر إيقاف البرنامج وفرض غرامة مالية إدارية عليه، بسبب تصريحات النائب علي ماهر بشارير بشأن بيع أسهم من مصنع تانك باليت العسكري إلى قطر.وأضاف كونور ألب أن بشارير وضح خلال البرنامج بشكل واضح وصريح مقصده من تلك التصريحات، وأن مدير الحوار اتبع نهجا مكنه من إيضاح المغزى من تصريحات الضيف، مؤكدا رفضه للقرار الذي اتخذه المجلس لوجود أخطاء في تقييم بعض التصريحات وغياب تقرير الخبراء الذي ترتكز عليه عملية فرض العقوبات.كان بشارير قد أثار ضجة بسبب تصريحاته التي انتقد فيها بيع مصنع تانك باليت لإنتاج قطع غيار الدبابات إلى قطر، وقال في بث مباشر "بلغنا مرحلة تم فيها ولأول مرة في تاريخ الجمهورية بيع جيش البلاد لصالح قطر لا أستطيع تقدير الأمر، فهناك أحاديث عن بيعه مقابل 20 مليار دولار، وهناك أحاديث عن بيع مقابل 50 مليون دولار".