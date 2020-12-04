اليوم.. كندة علوش مع أبلة فاهيتا على قناة أون ( صورة )

نشرت الفنانة كندة علوش، على حسابها الرسمي لموقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام " صورة من حلقتها المسجلة مع "أبلة فاهيتا"، وعلقت:" تفتكروا مين اللي مضحكني كده ؟؟".وبدأ متابعيها بالإجابة على سؤالها، أنها ستظهر غدا في الحلقة الثانية من برنامج "أبلة فاهيتا" الذي يذاعي يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع على قناة أون.يذكر أن أخر عمل شاركت الفنانة كندة علوش في بطولته، هو مسلسل "إلا أنا" بحكاية "ضى القمر"، بدور طباخة ماهرة تجيد جميع أنواع الطبخ، تدعى "الشيف عاليا"، وتعانى من عدم الإنجاب فتلجأ للتلقيح الصناعى وتواجه عددًا من المشكلات مع زوجها، من خلال قصص مختلفة.