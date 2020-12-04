مفاجأة.. فيديو «سماح بنت شهاب» المتداول على السوشيال ميديا «قديم»

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وأضاف الشاب، في الفيديو الجديد، أن جميع من ظهروا فى الفيديو من أب وأم الفتاة إنهما صديقاه، وأن شهاب الذي كان يناديه في الفيديو هو "حلاق" يقوم بالحلاقه عنده، وأن الموضوع كان تمثيلًا، لافتًا إلى أن هدفه كان إيصال رسالة للشباب أن لا يقوموا بفعل تلك الفعلة التي عملها وبثها في الفيديو.وقد أثار فيديو الشاب، الذي بات يعرف إعلاميًا بواقعة "سماح بنت شهاب"، غضبًا واسعًا واستياء كبيرًا بين أهالي المحافظة، مطالبين بالتحقيق معه ومحاسبته على ما قام به من تصوير نفسه فيديو أثناء فضحه الفتاة أسفل منزلها مستخدمًا مكبرات صوت.