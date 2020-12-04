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محافظات

مفاجأة.. فيديو «سماح بنت شهاب» المتداول على السوشيال ميديا «قديم»

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 12:15 م
لقطة من فيديو سماح
لقطة من فيديو سماح بنت شهاب
عمرو الشامي
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أكد سكان العمارة التي تم تصوير مقطع فيديو "سماح بنت شهاب" أمامها، وظهر بها والد العريس ووالدتها بمحافظة كفر الشيخ، أن ذلك المقطع لم يتم تصويره مساء أمس ولا خلال تلك الأيام، وأن العمارة لم يحدث بها أي شىء من هذا القبيل خلال تلك الأيام.

سكان العمارة يكشفون حقيقة تصوير فيديو سماح بنت شهاب خلال تلك الأيام


وأضاف سكان العمارة، خلال حديثهم مع "الدستور" أن هذا الفيديو قد رأوه مرات عديدة على بعض هواتف أهالي المنطقة منذ عدة أشهر أو ما يقرب من عام، واستدلوا بذلك أن المقهى الذي ظهر فاتحًا في الفيديو، وهو حاليًا يقوم بغلق أبوابه قبل المغرب منذ بدء جائحة كورونا، فضلًا عن أن الأشخاص الذين يظهرون في الفيديو مرتدين ملابس صيفية ونحن في فصل الشتاء، مما يؤكد أنه تم تصويره قبل أشهر عدة.

وظهر الشاب الذي يدعى "مصطفى بوخا"، في فيديو نشره على صفحته الشخصية واقفًا عند منزل الفتاة التى كانت تحتفل بخطبتها، ممسكًا بميكروفون وصاح فيه أمام الجميع: "سماح بنت الحاج شهاب.. كنت ماشي معاها لمدة 4 سنين"، وتابع"أنا مش هخليكى تتجوزى".

وظهر مصطفى بوخا، في فيديو آخر بثه على صفحته الشخصية بعد مطالب بالتحقيق معه ومحاسبته، يقول إن الموضوع كان هزارًا وتهريجًا وليس حقيقيًا.

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وأضاف الشاب، في الفيديو الجديد، أن جميع من ظهروا فى الفيديو من أب وأم الفتاة إنهما صديقاه، وأن شهاب الذي كان يناديه في الفيديو هو "حلاق" يقوم بالحلاقه عنده، وأن الموضوع كان تمثيلًا، لافتًا إلى أن هدفه كان إيصال رسالة للشباب أن لا يقوموا بفعل تلك الفعلة التي عملها وبثها في الفيديو.

وقد أثار فيديو الشاب، الذي بات يعرف إعلاميًا بواقعة "سماح بنت شهاب"، غضبًا واسعًا واستياء كبيرًا بين أهالي المحافظة، مطالبين بالتحقيق معه ومحاسبته على ما قام به من تصوير نفسه فيديو أثناء فضحه الفتاة أسفل منزلها مستخدمًا مكبرات صوت.

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