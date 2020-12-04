موسكو: إنتاج 2 مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك» قريبا

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، اليوم الجمعة، أن حجم الإنتاج الإجمالي للقاح "سبوتنيك في" ضد فيروس كورونا المستجد سيصل قريبا إلى مليوني جرعة وهذا سيسمح ببدء تطعيم مواطني روسيا.وجاء في بيان للوزارة "في المستقبل القريب، سيصل الحجم الإجمالي للقاح "سبوتنيك في" المنتج إلى مليوني جرعة، مما سيسمح ببدء تلقيح سكان بلدنا، حجم إنتاج اللقاح وإدراجه في التداول المدني يتزايد باستمرار".وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ببدء إجراء تطعيم واسع النطاق ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اعتبارا من الأسبوع المقبل، وذلك بتوفير التطعيمات في المقام الأول بالنسبة للمواطنين، الذين يتم تصنيفهم بما أطلق عليه مصطلح "المجموعة الأكثر عرضة للخطر".وأكد عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، أمس الخميس، أنه بالاتفاق مع الحكومة من أجل اختبار الآلية الضخمة للتلقيح الجماعي، سيفتتح بدءا من اليوم الموافق 4 ديسمبر 2020، سجلا إلكترونيا لتطعيم للعاملين في مجال التعليم والعاملين في مجال الرعاية الصحية، وكذلك للعاملين في الخدمات الاجتماعية بالمدينة، مشيرا إلى أن عمل مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا في موسكو سيبدأ غدا.