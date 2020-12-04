أكثر من 600 إصابة جديدة بـ«كورونا» في كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية، أكثر من 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أمس الخميس، وسط ارتفاع حالات الإصابة في ظل الموجة الثالثة، على الرغم من التدابير المشددة للمكافحة، ما يضع البلاد في حالة تأهب قصوى بشأن موجة أكبر من الجائحة خلال الشتاء.وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، أن البلاد أضافت 629 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس الخميس، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 36332، حسبما ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.ويمثل هذا العدد زيادة قدرها 89 إصابة عن العدد المعلن عنه في اليوم السابق، مسجلًا أعلى مستوى له منذ يوم 4 مارس الماضي، عندما بلغ 686 إصابة.وأكد خبراء في الأمراض المعدية ضرورة رفع مستوى نظام التباعد الاجتماعي إضافيًا للحد من ارتفاع حاد في عدد حالات الإصابة.ومن بين الحالات تم تسجيل 600 إصابة عدوى محلية، و29 إصابة وافدة من الخارج.