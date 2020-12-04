الأحد.. الشاعرة الليبية نعمة الفيتورى بنادى أدب بنها

يستضيف نادي أدب بنها أمسية شعرية، يشارك فيها الشاعرة الليبية المقيمة بمصر نعمة الفيتوري الشاعر والناقد إبراهيم موسى النحاس، الشاعر ربيع عبد الرازق، والشاعر إيمن سالم وذلك يوم الأحد ٦ ديسمبر الساعة السادسة مساءا.يدير الأمسية الشاعر والناقد محمد علي عزب رئيس نادي أدب القليوبية المركزي بحضور الشاعر والروائي والفنان التشكيلي محمد عكاشة والشاعرة إكرام عمارة سكرتير نادي أدب بنها،والقاص والروائي أحمد عامر والشاعر محمد مصطفى الهلالي والشاعر مجدي ابو الخير والشاعرة رشا الخطيب والشاعرة نجاة مبارك والشاعر ماجد الهدهد والشاعر ناصر محمد والشاعر اسلام شمس الدين والشاعر أحمد مصطفى والشاعر وائل نصر والشاعر أحمد الجوهري وغيرهم.