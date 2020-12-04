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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-12-2020

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 07:44 ص
الذهب
الذهب
منة سالم
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يرصد موقع "الدستور"، في تقريره اليوم الجمعة 4-12-2020، سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 وأسعار الذهب فى مصر، مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للتعاملات الصباحية في الأسواق المصرية.

محليًا، يقدم هذا التقرير سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

عالميًا، يترقب سوق الذهب نتائج الأحداث الخاصة بارتفاع إصابات فيروس كورونا، ويأتي ذلك مع انخفاض الدولار الأمريكي في الوقت الذي شهد فيه الذهب انخفاضًا، وهنا الذهب سيواصل مرحلة التذبذب لحين استقرار الأوضاع.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21.. أسعار الذهب الجمعة 4-12-2020

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم، 6850 جنيهًا، والذى يزِن 8 جرامات من عيار 21، كما جاء سعر أوقية الذهب 1725 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 688 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 803 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 918 جنيهًا.

وتشهد أسعار الذهب منذ بداية نوفمبر الماضي حالة من التذبذب الواضح عالميًا بين الارتفاع والهبوط، متأثرة بالعوامل والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد عالميًا خاصة الولايات المتحدة.

يشار الي أن صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة، سجلت ارتفاعًا خلال الفترة من "يناير - سبتمبر" من العام الحالي بنحو 76 % مسجلة 2.4 مليار دولار، مقابل 1.392 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويتوقع المحللون الاقتصاديون ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية قبل نهاية العام، ويرى آخرون أنها ستنخفض مع تراجع الطلب العالم.

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