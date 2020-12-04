أتلتيكو مدريد يعلن تعافى سواريز من كورونا

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، في بيان رسمي، شفاء نجمه الأوروجوياني لويس سواريز البالغ 33 عاما من فيروس كورونا المستجد.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أضاف النادي المدريدي، في بيانه، أن سواريز سينضم غدا الجمعة لتدريبات "الروخي بلانكوس" استعدادا للمباريات المقبلة.وغاب سواريز عن أتلتيكو لمدة أسبوعين، حقق خلالهما فريقه فوزين في الدوري المحلي، بهدف دون رد على كل من برشلونة وفالنسيا، فيما تعادل في دوري الأبطال مرتين، مع لوكوموتيف موسكو الروسي من دون أهداف وبايرن ميونخ الألماني بهدف لكل فريق.وتنتظر أتلتيكو مدريد مباراة مصيرية الأسبوع المقبل في "التشامبيونزليج" عندما يحل ضيفا على سالزبورج النمساوي في الجولة الأخيرة لدور المجموعات، ويكفي "الروخي بلانكوس" التعادل لخطف بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الأولى لدور الـ16 رفقة بايرن ميونخ الألماني حامل اللقب الذي ضمن تأهله سابقا.