«العالمية للسياحة» تصدر توصيات بشأن متحدى الإعاقة (تفاصيل)

أصدرت المنظمة العالمية للسياحة، اليوم، توصيات خاصة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 473 بغرض تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات المجتمعية والإنمائية، وإذكاء الوعي بحالتهم في كل جانب من جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.وحددت التوصيات الخطوات التي يجب على الحكومات والوجهات والشركات اتخاذها من أجل التعافي وإعادة البناء بشكل أفضل؛ لتصبح أكثر شمولية وتنافسية.جاء ذلك بمناسبة الاحتفال السنوي باليوم الدولى للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي بدأ في عام 1992 بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 473 بغرض تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.وتضمنت التوصياتأولا: المساعدات المطلوب تقديمها خلال فترة الوباء• إعادة الركاب إلى أوطانهم دون تأخير: يعد الحفاظ على التيسيرات أمرًا مهمًا أثناء الإعادة إلى الوطن، بحيث يمكن للجميع الاستفادة الخدمات (النقل والطرق والمعلومات والاتصالات التي يمكن الوصول إليها)، ويجب العلم بأن الخلل في تسهيلات التيسيرات ينطوي عليه مخاطر تتعلق بالسلامة.• توفير أماكن إقامة مناسبة ويسهل الوصول إليها: يجب أن تكون المساعدة مراعية التيسيرات الخاصة للمسافرين ذوي الاحتياجات الخاصة وتوسيعها لكي تشمل الموظفين القائمين بالخدمة والأشخاص المرافقين، وتتطلب هذه التدابير التخطيط لأن بعض الخدمات تستلزم تكاليف يجب أن تتحملها الحكومات أو الشركات أو الأفراد، كما يجب العلم بأن تسهيل التيسيرات تتعلق "بالمساواة" وليست "امتيازات".• ضرورة التنسيق بين إدارات الوجهات السياحية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة DMODPO: يجب أن تعمل وزارات السياحة والوجهات والإدارات الإقليمية والمحلية مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة (DPOs) في فهم العقبات المختلفة للعملاء ذوي الاحتياجات الخاصة وطرق سدها.قد تساعد منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة منظمات إدارة الوجهات السياحية، ليس فقط في حالات الطوارئ ولكن أيضا من خلال لعب دور نشط في التصميم المشترك للتجارب التي يمكن الوصول إليها.ثانيا: تكييف البروتوكولات مع الاحتياجات المختلفة• تكييف البروتوكولات الصحية: يجب أن تتجنب القواعد الجديدة التي تحددها الوجهات السياحية اتباع نهج موحد وتطبيقه على الجميع لأن المسافرين لديهم قدرات مختلفة ويحتاجون لنهج مختلفة.تتطلب القرارات المتعلقة بالتباعد الاجتماعي (المسافة الجسدية) واللافتات واستخدام الأجهزة والمعدات الصحية تعديلات مناسبة حتى يتمكن الجميع من الاستمتاع بتجربة سفر مريحة وآمنة.•الحفاظ على ميزات التيسيرات عبر سلسلة القيمة: يحتاج مقدمو خدمات النقل إلى إبقاء موظفي المساعدة والمرافق الخاصة بهم في حالة عمل خلال فترة الوباء، ويجب أن تحافظ مرافق الإقامة والمعالم الثقافية ومواقع الزيارة والبيئات الطبيعية على تدابير التيسيرات الخاصة بها، حيث لا يزال الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يسافرون.ثالثا: سياسات شاملة في سياحة ما بعد COVID-19• تجميع كافة البيانات المتعلقة بالسياحة الميسرة: ينبغي أن تستند عملية صنع القرار بشأن التطورات المستقبلية في مجال السياحة الميسرة إلى بيانات محددة وقابلة للمقارنة، والتي تشمل ملفات التعريف، وسلوك وأنماط الإنفاق للمسافرين ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم والموظفين الأساسيين المساعدين، فجودة تلك البيانات ودقتها تساعد بالقطع في جعل دراسة جدوى السياحة الميسرة للجميع أكثر وضوحا.• تعديل سياسات واستراتيجيات التيسيرات: يجب أن تحافظ إدارات الوجهات السياحية والإدارات المحلية على دورها في تعميم إمكانية وتسهيلات التيسيرات في برامج التسويق والتدريب، وفي إلهام شركائهم في الصناعة لفعل الشيء نفسه، كما يجب استهداف العملاء ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال قنوات التسويق العادية وعدم اعتبارهم سوقا متخصصة.رابعا: إدراج ميزات التيسيرات في تخطيط الأعمال• التعامل مع التيسيرات كميزة تنافسية: ستجني الشركات فوائد توفير التيسيرات بمجرد إدراكها لمزاياها التنافسية.ينتج عن تصميم التجارب الشاملة خدمات شخصية ويستوعب أكبر مجموعة من الزوار المحتملين واحتياجاتهم وتفضيلاتهم، وتتطلب مواجهة COVID-19 احتضان تنوع أكبر للعملاء لضمان الاستدامة الاقتصادية.• تحسين خدمة العملاء: عادة ما يفتقر موظفو خدمات السياحة إلى التدريب على تقديم الطعام للعملاء ذوي الاحتياجات الخاصة، وبالتالي يفتقرون إلى الثقة. يمكن للموظفين أن يتوقعوا أن يكون للمسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة تطلعات متنوعة، وبتخطيط دقيق يمكن تكييف العديد من الأنشطة التي قد لا تعتبر "ميسرة" لمن لديهم احتياجات الوصول (مثل سياحة المغامرات، وزيارات المواقع الأثرية، وما إلى ذلك).الأزمة الحالية سوف تجعل الوجهات السياحية والشركات وأماكن الإقامة تحتضن سياحة أكثر شمولًا.• الاهتمام بالتعليقات Comments الخاصة بالعملاء: يجب تسخير ملاحظات الزائرين ومراجعاتهم لإجراء مزيد من التحسينات، كما يجب أن يتمتع العملاء المحتملون بإمكانية الوصول إلى المعلومات الدقيقة وفي الوقت المناسب والتي يجب أن تكون موضوعية وموثوقة حتى يتمكن المسافرون من اتخاذ قرارات السفر بثقة.• تطبيق المعايير الدولية: يحتاج السائحون إلى نفس شروط الوصول أينما سافروا، ويمكن أن يضمن تطبيق المعايير نفس المستوى من التيسيرات للمنتجات والخدمات السياحية في جميع أنحاء العالم، كما تساعد المعايير أيضا في حل الشكوك لدى مقدمي الخدمات والعملاء من خلال دعم فهم مشترك للتيسيرات مع ضمان جودة الخدمة.خامسا: التدريب وإدماج العمالة للجميع• تمديد التدريب المهني من خلال تضمين السلامة: يحتاج الموظفون إلى بناء القدرات في مجال الصحة والسلامة والتدابير الصحية من أجل طمأنة العملاء على سلاسة وحسن سير الخدمات والمرافق. التصرف المناسب والمهني للعاملين يجعل الضيوف يشعرون بالراحة والأمان بغض النظر عن قدراتهم.• ضمان شمول العمالة: يجب أن يلتزم التوظيف في قطاع السياحة بمبادئ تكافؤ الفرص، ويجب أن يكون التدريب والتكيف في مكان العمل وتصميم الوظائف حسب القدرات المهنية ومطابقة المهارات في غاية الأهمية، وأن تمكن الجميع من الوصول إلى سوق العمل. كما يمكن للعمل عن بعد، كخيار للموظفين الذين لديهم متطلبات وصول، أن يسهل الاستقلال ويقلل التكاليف ويؤدي إلى خدمة عملاء أفضل.سادسا: التقنيات الجديدة والابتكار الاجتماعي حاليا يعمل على تحسين إمكانية الوصول• استخدام التكنولوجيا المبتكرة: يجب أن تكون التقنيات رافعة في تسهيل السفر للجميع، وصيغ بديلة Alternative formats، على سبيل المثال يجب دمج الحروف الكبيرة، والقراءة السهلة، واللغة البسيطة، والترجمات، والأوصاف الصوتية وطريقة برايل للقراءة، في توفير المعلومات والمرافق والخدمات، وتعتبر الترجمات إلى اللغات المستخدمة على نطاق واسع ولغات الإشارة مفيدة للغاية.• "إعادة بناء السياحة" بشكل أفضل: حان الوقت الآن لاعتماد نهج شامل للسياحة من خلال تطوير حلول مستدامة ويمكن الوصول إليها، ويجب العلم أن السياحة تجلب العديد من الفوائد وتوفر حياة أفضل للجميع، الزوار والمجتمعات المحلية.