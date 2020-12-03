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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

مسبار شانجي 5 الصيني يغادر القمر حاملًا عينات من صخوره

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 09:11 م
مسبار شانجي
مسبار شانجي
وكالات
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غادر مسبار الفضاء الصيني "شانجي 5" القمر، الخميس، بعد أن أكملت مهمتها في جمع عينات من
صخوره، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية.

ومن المتوقع أن يلتحم المسبار بمركبة فضاء لتنقله حينئذ خارج مدار القمر، والعودة به إلى الأرض في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت وسائل إعلام حكومية أن الكبسولة الفضائية هبطت على سطح القمر، أمس الأول، وبدأت في أخذ عينات من الصخور أمس الأربعاء.

وتهدف المهمة الفضائية الصينية إلى جلب عينات من صخور القمر إلى الأرض، للمرة الأولى منذ 44 عاما، وهي مهمة قامت بها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي فحسب، حتى الآن.

وتم إطلاق "شانجي 5"، والذي يحمل اسم إلهة القمر عند الصينيين، أواخر شهر نوفمبر الماضي من محطة الفضاء في وينتشانج بجزيرة هينان، جنوبي البلاد.

وكانت مسبارات صينية قد هبطت بنجاح بالفعل على سطح القمر مرتين في السابق.

وتهدف مهمة "شانجي 5" إلى جلب حوالي كيلوجرامين من صخور القمر إلى الأرض.

ويأمل باحثون في أن تقدم هذه العينات معلومات جديدة بشأن النشاط البركاني للقمر.

وكانت مهام برنامج الفضاء الأمريكي أبولو، جلبت حوالي 380 كيلوجراما من صخور القمر، بينما جمع الاتحاد السوفيتي 300 جرام.

ويشمل برنامج الفضاء الصيني الطموح، إقامة محطة فضاء خاصة بالصين بحلول عام 2022، وإرسال مهمة استكشافية إلى كوكب المشترى بحلول عام.2029

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