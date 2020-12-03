سفير نور: إرادة المصريين لا تقهر وتوثيق 30 يونيو مهم للغاية

أكد اللواء سفير نور، مساعد رئيس حزب الوفد، عضو الهيئة العليا، أن مصر غالية جدًا على الوفديين والمصريين جميعًا، وأن عليهم تلبية النداء بتوثيق حرب السادس من أكتوبر التى سطرت فيها القوات المسلحة أمجاد وبطولات شهد لها العالم أجمع، ولا يمكن أن يمحوها الزمن.أضاف نور أن توثيق 30 يونيو مهم للغاية، لتعرف الأجيال القادمة أن إرادة المصريين لا تقهر، وأن بهم من الحنكة السياسية ما استطاعوا به معرفة المؤامرات وإحباطها؛ حتى لا تقع مصر فى نفس المستنقع الذى وقعت فيه البلاد المجاورة.وأكد نور أن الوفد على مدار تاريخه لا يتأخر عن تلبية أى نداء فى مصلحة الوطن، وأنه يفخر بأن يكون أحد شركاء توثيق وتأريخ عبور أكتوبر العظيم، وثورة 30 يونيو المجيدة، بكل الوسائل المادية والمعنوية وبمشاركة جريدة "الوفد" والمركز الإعلامى للحزب.