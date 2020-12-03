السبت.. فصل التيار الكهربائي عن «نزلة ثابت» بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة نزلة ثابت يوم السبت القادم وذلك لإجراء أعمال صيانة.وأكد خالد عبد الرءوف رئيس مركز ومدينة مطاي، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة نزلة ثابت يوم السبت المقبل من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا، وذلك لإجراء أعمال صيانة بمناطق كشك الهداية بحري وكشك الصاوي وكشك عثمان ابن عفان.وأوضح رئيس المركز أنه تم التنبيه على الانتهاء من أعمال الصيانة في الموعد المحدد لسرعة إعادة التيار الكهربائي للمواطنين حرصا على راحتهم وتلبية احتياجاتهم.