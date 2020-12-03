الأسهم السعودية تختتم تعاملات الأسبوع على هبوط

اختتمت الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع على هبوط، اليوم الخميس، مقتفية أثر أسعار النفط الآخذة بالانخفاض، لتتكبد أول خسارة أسبوعية لها في خمسة أسابيع، في حين ارتفعت الأسواق الخليجية الأخرى بفضل التفاؤل حيال أحدث تطورات لقاح فيروس كورونا.وتراجعت أسعار النفط وسط خلافات بين المنتجين، بما فيهم السعودية وروسيا، بخصوص تمديد تخفيضات الإنتاج غير مسبوقة الضخامة التي أُقرت في خضم الموجة الأولى من جائحة كوفيد-19.وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، وروسيا من بينهم، اليوم للبت في سياسة 2021 بعد محادثات سابقة لم تفرز حلا وسطا لمعالجة ضعف الطلب على النفط.وانخفض المؤشر السعودي 0.2 بالمئة، مواصلا خسائره للجلسة الثالثة على التوالي بعد أداء قوي في نوفمبر، أفضل شهر له في أربع سنوات.. وعلى مدار الأسبوع، نزل المؤشر القيادي 0.2 بالمئة.وفقدت أسهم مصرف الراجحي نحو واحد بالمئة وبنك الرياض 1.3 بالمئة، في حين نزل سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية حوالي 1.6 بالمئة.والأسواق مغلقة في دبي وأبوظبي لثلاثة أيام هذا الأسبوع وتعاود العمل يوم الأحد.في غضون ذلك، واصلت أسواق المنطقة مكاسبها بعد أن أصبحت بريطانيا أول بلد غربي يوافق على لقاح لمرض كوفيد-19، مع خطط لبدء التطعيم الأسبوع القادم.وفي قطر، أغلق المؤشر مرتفعا 0.7 بالمئة، حيث صعدت أسهم بنك قطر الوطني 1.7 بالمئة ومصرف قطر الإسلامي 0.8 بالمئة.. وبلغت المكاسب الأسبوعية للمؤشر 1.7 بالمئة.وأغلق المؤشر الكويتي مرتفعا 1.9 بالمئة في آخر جلسات الأسبوع لكنه مني بخسارة أسبوعية 0.5 بالمئة.وتصدر سهم شركة هيومن سوفت القابضة للخدمات التعليمية الأداء، بصعوده نحو خمسة بالمئة.وخارج الخليج، أغلق المؤشر المصري القيادي منخفضا نحو 0.1 بالمئة.وهبط سهم البنك التجاري الدولي 0.4 بالمئة، بينما قاد سهم النساجون الشرقيون للسجاد المكاسب على المؤشر، إذ ارتفع أكثر من خمسة بالمئة.وأظهر نمو القطاع الخاص غير النفطي بمصر تباطؤا في نوفمبر، وتراجعت ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوياتها في نحو عشر سنوات بفعل المخاوف من تجدد جائحة فيروس كورونا، وفقا لنتائج مسح.السعودية: تراجع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 8675 نقطة.قطر: ارتفع المؤشر 0.7 بالمئة إلى 10466 نقطة.مصر: تراجع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 11015 نقطة.البحرين: ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 1497 نقطة.سلطنة عمان: ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 3640 نقطة.الكويت: ارتفع المؤشر 1.9 بالمئة إلى 6124 نقطة.