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الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجموعة من قوات حفظ السلام الصينية تتوجه إلى جنوب السودان

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 02:54 م
قوات حفظ السلام الصينية
قوات حفظ السلام الصينية
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غادرت اليوم الخميس مجموعة تضم 350 فردا من كتيبة المشاة السابعة لقوات حفظ السلام الصينية مدينة "تيانجين" شمالي الصين إلى مدينة جوبا بجنوب السودان، في مهمة تستغرق عاما.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني الصينية، في بيان اليوم، أن هذه المجموعة هي الدفعة الأولى من كتيبة المشاة، التي تتألف من 700 جندي لحفظ السلام، تعتزم الصين إرسالها إلى جنوب السودان.

وستكلف الفرقة بالقيام بدوريات مسلحة والاستجابة للنزاعات وحماية المدنيين ضمن بعثات حفظ السلام الأخرى، فيما خضعت الفرقة إلى دورة تدريبية لمدة ثلاثة أشهر تغطي أكثر من 150 موضوعا لتعزيز قدرتها الاحترافية وقدراتها على الاستجابة للطوارئ.

ومن المقرر أن تغادر الدفعة الثانية من قوات حفظ السلام الصينية إلى جنوب السودان أواخر الشهر الجاري.

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