أمرت نيابة القاهرة الجديدة اليوم، حبس المتهمات بإدارة شقة للأعمال المنافية للآداب بمنطقة التجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات.وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمات "م.ع"، "ه.ح" قاموا بتأجير شقة بمنطقة التجمع بهدف ممارسة الأعمال المنافية للآداب، والترويج لها على صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.وكانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة التجمع تفيد بقيام سيدتين بإدارة شقة للأعمال المنافية وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ وتم ضبط المتهمين وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.