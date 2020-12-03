«التعليم»: المديريات تستعد لامتحانات الفصل الدراسى الأول

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، تستعد لامتحانات الفصل الدراسى الأول 2020-2021.وأكد المصدر، فى تصريحات خاصة، أن أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2020-2021 مستمرة لطلاب المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والنقل بالمرحلة الثانوية، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية.وشدد على أنه جار وضع أسئلة الامتحانات لكل المراحل الدراسية وتجهيز عمليات طباعة الامتحانات، لجميع الصفوف بالإضافة إلى الشهادة الإعدادية.من المقرر أن تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول 23 يناير المقبل وستنتهى يوم 5 فبراير المقبل، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسى 2020 - 2021، يوم 6 فبراير وتستمر حتى 18 من نفس الشهر.