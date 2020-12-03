«روحاني» يُطالب «المتشددين» بعدم التدخل في السياسة النووية

طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، المتشددين الذين يسيطرون على مجلس الشورى الإسلامي، بعدم التدخل في السياسة النووية للبلاد، وذلك بعدما أقر النواب مشروع قانون مثيرا للجدل يتعلق بالملف النووي للبلاد.وقال «روحاني»، عبر التليفزيون الرسمي: «لا ينبغي أن يتخذ إخواننا في البرلمان قرارات متسرعة، دعوا خبراء الدبلوماسية يتعاملون مع هذه القضايا بالنضج والهدوء والاهتمام المطلوب»، مؤكدًا ضرورة ألا يصبح الاتفاق النووي بوجه خاص ضحية لصراعات داخلية على السلطة.ويرى مراقبون أن المتشددين يريدون قطع الطريق على أي مفاوضات قد يدخل فيها الرئيس الإصلاحي روحاني، مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وذلك بهدف تقليل فرص فوز القوى الإصلاحية المعتدلة في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.