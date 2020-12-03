رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«روحاني» يُطالب «المتشددين» بعدم التدخل في السياسة النووية

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 07:53 م
حسن روحاني
حسن روحاني
وكالات
طباعة
طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، المتشددين الذين يسيطرون على مجلس الشورى الإسلامي، بعدم التدخل في السياسة النووية للبلاد، وذلك بعدما أقر النواب مشروع قانون مثيرا للجدل يتعلق بالملف النووي للبلاد.

وقال «روحاني»، عبر التليفزيون الرسمي: «لا ينبغي أن يتخذ إخواننا في البرلمان قرارات متسرعة، دعوا خبراء الدبلوماسية يتعاملون مع هذه القضايا بالنضج والهدوء والاهتمام المطلوب»، مؤكدًا ضرورة ألا يصبح الاتفاق النووي بوجه خاص ضحية لصراعات داخلية على السلطة.

ويرى مراقبون أن المتشددين يريدون قطع الطريق على أي مفاوضات قد يدخل فيها الرئيس الإصلاحي روحاني، مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وذلك بهدف تقليل فرص فوز القوى الإصلاحية المعتدلة في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تفاصيل آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء 2020.. ما الجديد في القانون؟

«زعمت أنه تحرش بها».. استبعاد معلمة أجبرت طالبًا على مسح حذائها

قرار عاجل من رئيس الوزراء بعد انهيار عقار بالإسكندرية ووفاة 8

«تصدقون كذابًا».. تعليق جديد من السعودية حول لقاء نتنياهو وبن سلمان

الصور

image description

محافظ أسيوط يناشد مقدمي التصالح بسرعة سداد الـ 25% قبل نهاية العام

image description

محافظ أسيوط: ربط المراكز التكنولوجية ببوابة خدمات المحليات بالإنترنت

image description

« نور حياة» تجري عمليات جراحية للعيون لأهالي دمياط

image description

مصرع محامٍ فى حادث مرورى بدمياط

image description

لجنة من السكرتير المساعد والضرائب العقارية لتسعير الأراضي بأسيوط

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعد تقديم الأوراق القانونية

5 مناطق صناعية متكاملة.. تفاصيل خطة دمج شركات «الغزل والنسيج»

موعد صرف الدفعة الرابعة للعمالة غير المنتظمة شهر ديسمبر 2020

إحالة القضية للجنايات.. طفلة تكشف للنيابة تفاصيل الجريمة: «بابا ضرب ماما بمطواة وجدي خنقها لحد ما ماتت»

إنفوجراف

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

هندي يفوز بجائزة المعلم العالمية بمليون دولار لتفانيه في تغيير حياة الفتيات

السجن لمشجع ألقى لعبة نارية خلال مباراة كرة قدم في ألمانيا

استئصال ورم «ضخم» من سيدة تجنبت الفحوصات خشية كورونا

البرازيل: النشاط البيئي يسمح بنمو في 2021 بدون مساعدة حكومية

أيام زمان

«الرفيق 10»| حققنا كأس العلم لكن سعر الخبز لم ينخفض.. اللحظة الأسعد في حياة «مارادوانا»

الرفيق (9)| «اليوم قطعوا رجلي».. أيام «مارادونا» الصعبة

الرفيق (8): مارادونا.. أسطورة نابولي التي لم يشفع لها التاريخ

رسائل مديحة يسرى لمبعوثات العناية الإلهية لإنقاذ السينما

مقالات الرأي
مدحت بشاى
إنعام محمد على والدراما الاجتماعية
د. محمد عفيفي
مارادونا.. الكرة بين الوطنية والعولمة
جمال طه
كيف واجهت مصر عدائيات سد النهضة؟
ماجد حبته
تكريم سكارليت جوهانسون!
المزيد

الثقافة

40 لوحة للفنان فلاديمير فاخروشيف في المركز الثقافي الروسي

المُفكر المغربى إدريس الكنبورى: شعار «الإسلام هو الحل» قاد «الإخوان» لنهايتها (حوار)

المخدرات التخليقية وأثرها على الشباب في ندوة بـ«أوبرا بورسعيد»

معرض «خيال مؤكد» لنعمت الديواني بقاعة الزمالك الأحد