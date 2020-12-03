إخلاء مبنى «علوم عين شمس» من أعضاء هيئة التدريس

أجرت صباح اليوم كلية العلوم جامعة عين شمس تجربة إخلاء مبنى الكلية الجديد، وذلك تحت رعاية ا.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.وتم إجراء التجربة تحت إشراف ا.د. محمد رجاء السطوحى عميد كلية العلوم وإشراف ا.د. أمانى وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإدارة الدفاع المدنى وأمن الكلية بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني والإدارة العامة للأمن الجامعى.وخلال التجربة، تم إطلاق صافرة إنذار الحريق، وإخلاء المبنى بالكامل من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى.