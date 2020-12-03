3969 إصابة و92 وفاة جديدة بكورونا في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الخميس، عن تسجيل 3 آلاف و969 إصابة جديدة و92 حالة وفاة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة.وذكر بيان لوزارة الصحة النمساوية أنه تم تسجيل معظم الإصابات الجديدة في فيينا، حيث بلغ عدد الإصابات 754، وفي النمسا العليا 704، وفي النمسا السفلى 636، وفي ستيريا 612، وكارينثيا 356، وتيرول 351، وسالزبورج 269، وفورارلبرغ 187، بينما جاءت أقل الإصابات فى بورجنلاند وعددها 100 إصابة.وأوضح أنه يوجد 4082 شخصًا في المستشفيات لتلقي العلاج، منهم 668 حالة فى الرعاية المركزة، وأن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 291 ألفا و764 حالة، وقد تعافى منهم 238 ألفا و127 حالة، بينما توفى 3538 حالة، وبلغت الحالات النشطة 50 ألفا و99 حالة.