مصرع محامٍ فى حادث مرورى بدمياط

تسببت السرعة الزائدة في حادث مروري صباح اليوم الخميس، على الطريق الدولي بمحافظة دمياط، في اتجاه قرية العدلية، حيث انقلبت سيارة ملاكي وتجمع الأهالي في محاولة لإخراج من فيها.وجرى نقل المصاب إلى المستشفى في محاولة لعلاجه، ولكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة، متأثرًا بإصابته الناتجة عن الحادث.أمكن التعرف على هوية المتوفى، وتبين أنه يُدعى «محمد مصطفى أبوالرجال»، ويعمل محاميًا، من قرية الروضة التابعة لمركز فارسكور بدمياط.وأخطرت الشرطة التي حضرت لمعاينة موقع الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة.