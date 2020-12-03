دراسة: 98% من مرضى كورونا يتمتعون بمناعة لـ6 أشهر

تمكن فريق بحثي ياباني من رصد أجسام مضادة للفيروس المسبب للإصابة بـ(كوفيد- 19) لدى 98٪ من الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض في الاختبارات التي خضعوا لها بعد ستة أشهر من تاريخ إصابتهم.وقال الفريق بقيادة تايهارو ياماناكا في جامعة يوكوهاما، حسب ما نقلته صحيفة جابان تايمز اليابانية، اليوم الخميس، إنه يخطط لإجراء مسح متابعة، لمعرفة ما إذا كان الناس ستظل لديهم مثل هذه الأجسام المضادة بعد عام من إصابتهم، وفي الاستطلاع الأخير الأكبر من نوعه في البلاد، فحص الفريق عينات دم 376 شخصا تعافوا بالفعل من (كوفيد- 19)، وذلك بعد مرور ستة أشهر من إصابتهم.وأوضح ياماناكا، في مؤتمر صحفي: "بشكل عام يُعتقد أن خطر إصابة الأشخاص الذين لديهم أجسام مضادة مجددا منخفض"، مضيفا أن ذلك "يعطي بصيصًا من الأمل فيما يتعلق باللقاحات المقرر إطلاقها، وأن الدراسة أثبتت أن المناعة المكتسبة من خلال العدوى الطبيعية يمكن أن تستمر ستة أشهر على الأقل، ولكنه حذر من أن المناعة المكتسبة من خلال العدوى الطبيعية ليست بالضرورة هي نفسها التي يحصل عليها الجسم عند تناول اللقاح".