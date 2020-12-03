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الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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زلزال بقوة 5 درجات يضرب «سيعرت» التركية
الخميس 03/ديسمبر/2020 - 08:19 ص
عبير سليم
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أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الخميس، بحدوث زلزال بقوة 5 درجات ضرب ولاية سيعرت جنوب شرقي تركيا، حسبما أفادت شبكة روسيا اليوم.
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