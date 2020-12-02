فرقة الشباب تستعد لاختبارات الدفعة الرابعة من «ابدأ حلمك»

تستعد فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفنى للمسرح، برئاسة الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح للاختبارات الخاصة بمشروع "ابدأ حلمك" فى الأسبوع المقبل، حيث انتهت الفرقة فى الفترة من منتصف نوفمبر وحتى نهاية نفس الشهر من تلقي الاستمارات الورقية والاشتراكات للراغبين فى الاشتراك بالورشة المؤهلة للاختبارات والمقابلات الشخصية.يقول المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب إنه تقدم للورشة ١٥٦٠ متقدما للانضمام للورشة في قسم "التمثيل"، و٢٨ متقدما للانضمام للورشة في قسم "الإخراج"، ومن المقرر بدء الاختبارات فى الأسبوع المقبل بحضور المدربين وذلك بالمسرح العائم بالمنيل ومسرح أوبرا ملك برمسيس، حيث ستضم الدفعة الرابعة لورشة "ابدأ حلمك" حوالي 60 متدربا في المرحلة العمرية من ١٨ وحتى ٣٥ عاما.جدير بالذكر أن مشروع ورشة "ابدأ حلمك " تقام تحت رعاية ودعم الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة لتنمية المواهب وضخ دماء من شباب المسرحيين في مختلف عناصر العملية المسرحية، ويشرف عليها فنيا المخرجة عبير لطفي، ويشترط اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية، إلى جانب الالتزام بالحضور طوال فترة التدريب التي تستمر 6 أشهر، يتم خلالها تعليم كافة فنون التمثيل والإخراج وغيرها من مهارات الارتجال والكتابة - الغناء والموسيقى، الأداء الحركي، وتختتم بتقديم عرض مسرحي نتاج التدريب، تتم تدريبات الورشة من خلال مجموعة من المتخصصين الأكاديميين، وهم الدكتور كمال عطية "تمثيل"، الدكتور علاء عبد العزيز "دراما "، الفنان محمد نبيل منيب "تمثيل"، الفنار كريم عرفة "أداء صوتي وغناء"، الفنان فاروق جعفر "رقص" وأخيرا عادل حسان "إخراج".