«الأمم المتحدة»: سنواصل دعم لبنان وعلى قيادته نبذ الخلافات

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، أنهم سيواصلون دعم لبنان وشعبه في المسيرة الطويلة لاستعادة العافية والاستقرار.جاء ذلك، خلال كلمة له ضمن مشاركته، عبر الفيديو كونفرانس، في "المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني" لدعم لبنان بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وقال الأمين العام للأمم المتحدة، إنه يجب دعوة القيادة في لبنان إلى وضع الخلافات والمصالح السياسية جانبًا وتلبية حاجات المواطنين، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ستواصل دعم لبنان وشعبه لاستعادة الاستقرار.وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية تلبية حاجات اللبنانيين وإعادة الإعمار بمساندة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرهما من المنظمات والدول.