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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«الدنيا فيلم» لتامر حسني في افتتاح «القاهرة السينمائي» (فيديو)

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:41 م
تامر حسني
تامر حسني
حسين الجندي
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أحيا المطرب تامر حسني حفل افتتاح الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بغنائه أغنية "الدنيا فيلم" التي جهزها خصيصًا من أجل المهرجان، وسط حضور كوكبة كبيرة من النجوم.

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة دي إم سي، التي تقوم بعمل بث حي للمهرجان، مقطع الأغنية التي قدمها تامر حسني خلال مشاركته في المهرجان.

يذكر أن المهرجان يقام هذا العام بمشاركة 83 فيلما، بينها 15 بمسابقته الرسمية، كما يشارك 17 فيلما قصيرا، وبتمثيل دولي 48 دولة.

ويشهد المهرجان عرض 13 عرضا عالميا، 7 أفلام في عروضها الدولية الأولى، 52 فيلما على مستوى العروض الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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