عمرو مصطفى يطرح أحدث أغنياته «بعاند ليه» (فيديو)

طرح الملحن الموسيقي والمطرب عمرو مصطفى، أحدث أعماله الغنائية بصوته بعنوان "بعاند ليه" وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".وتعاون عمرو مصطفى في أغنية "بعاند ليه" مع كل من الشاعر الغنائي أحمد علي موسى، والموزع الموسيقي مهاب سامي، ومكس وماستر هاني ثابت، وجيتار شريف فهمي، وقام عمرو مصطفى بوضع ألحان الأغنية بنفسه.