«الأمم المتحدة»: وجود 20 ألف مرتزق في ليبيا انتهاك مروع لسيادتها

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، وجود نحو 20 ألفا من القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، معتبرة أن هذا الأمر انتهاك مروع للسيادة الليبية.وحذرت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، خلال كلمة لها بالجولة الثالثة من الحوار السياسي الليبي، أطراف الحوار السياسي الليبي من التقاعس وعرقلة جهود الحل السياسي، وفق بيان نشرته البعثة عبر موقعه الإلكتروني.وأكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، أنهم قطعوا شوطا واسعا في ملتقى الحوار في تونس من خلال تحديد موعد للانتخابات، مهددة في الوقت ذاته بفرض عقوبات على من يعرقلون مساعي الحوار.وكشفت مبعوثة الأمم المتحدة عن أن هناك أطرافا تواصل إدخال السلاح إلى ليبيا وهذا ليس في مصلحة البلد.