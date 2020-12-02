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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«حزب الله» يدعو لتشكيل الحكومة فى أسرع وقت

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:19 م
حزب الله
حزب الله
وكالات
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صرح نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، بأن "البلد يتجه إلى
الهاوية إذا لم يتم التدارك بتشكيل الحكومة في أسرع وقت، وكلُّ يوم يمر هو خسارة للبنان".

وقال قاسم، خلال ملتقى الصلاة الأول الذي أقامته جمعية المعراج، حسب بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله اليوم الأربعاء، إن "العناوين التي تُساعد على تشكيل الحكومة وتُخرجها إلى النور أصبحت معروفة، والمراهنة على الوقت للضغط وتعديل المواقف لن يُجدي نفعًا".

وأضاف: "ما سنصل إليه لولادة الحكومة في المستقبل هو نفسه الذي يمكن إنجازه اليوم، ولا يمكن الاعتماد على الموقف الأمريكى للتسهيل أو لتحسين الشروط أو لعدم العرقلة".

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