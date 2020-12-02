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الأربعاء 02 ديسمبر 2020 الموافق 17 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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حوادث
التحفظ على أموال صفوان ثابت
الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 02:50 م
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قالت مصادر قضائية إن جهات التحقيق المختصة أصدرت قرارًا بالتحفظ على أموال صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة «جهينة» المصرية، على ذمة تحقيقات في تمويلات مشبوهة. وسنوافيكم بالتفاصيل..
الكلمات المفتاحية
صفوت ثابت
جهينة
القبض
التحفظ
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