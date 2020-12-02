التحفظ على أموال صفوان ثابت

قالت مصادر قضائية إن جهات التحقيق المختصة أصدرت قرارًا بالتحفظ على أموال صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة «جهينة» المصرية، على ذمة تحقيقات في تمويلات مشبوهة. وسنوافيكم بالتفاصيل..