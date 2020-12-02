2188 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأربعاء تسجيل 2188 إصابة جديدة بكورونا.وقالت الكيلة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا إنه تم تسجيل 16 حالة وفاة و1051 حالة تعافٍ جديدة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 76.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.5%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.