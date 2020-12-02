القبض على مالك مصنع مواسير مياه غير مرخص بالمنوفية

تمكنت شرطة التموين بمديرية أمن المنوفية، اليوم الأربعاء، من ضبط مالك مصنع لإنتاج مواسير المياه البلاستيكية بدون ترخيص.وضبط 5 أطنان كبريتات كالسيوم مستلزمات إنتاج بدون مستندات، مجهولة المصدر، 3 أطنان كسر بلاستيك من المرتجعات غير صالحة للإستخدام، 3000 متر مواسير مياه بلاستيكية مدون علامات تجارية وهمية منتج نهائى، ذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.