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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الفيوم يتفقد أعمال «100 مليون صحة» لطلاب الإعدادية

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 01:02 م
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري
الفيوم - زينب علاء
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تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه نائبه الدكتور محمد عماد، صباح اليوم، أعمال مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سي لطلاب الصف الأول الإعدادي، بمدرسة الرسالة الخاصة بمدينة الفيوم، والتي بدأت أعمالها أمس 1 ديسمبر، وتستمر حتى 30 مارس 2021، بجميع محافظات مصر، بحضور الدكتورة هبه عاطف مدير عام التأمين الصحي بالفيوم، والدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، اإن المحافظ استمع إلى شرحٍ وافٍ من مدير عام التأمين الصحي بالفيوم حول أعمال المبادرة، والتي يتم تنفيذها في 87 مدرسة إعدادي بمناطق الحضر، و399 مدرسة إعدادي بالريف، بإجمالي 78144 طالب وطالبة من الريف والحضر، ومن خلال 13 فريق فحص طبي.

وأضاف، أن المحافظ شدد خلال تفقد المبادرة على تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا، ومتابعة أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس، وارتداء الكمامات بين القائمين على العملية التعليمية، مؤكدًا على التنسيق التام بين مختلف أجهزة المحافظة لضمان استمرار تنفيذ أعمال المبادرة بنجاح فى مختلف المدارس الإعدادية بالمحافظة، مع مراعاة تطبيق أساليب مكافحة العدوى.

ومن جهتها، أوضحت مدير عام التأمين الصحي، أن كل فريق يضم طبيب، وممرض، ومسجل بيانات، لافتة إلى أنه يتم تحويل الحالات الإيجابية لاختبار الكاشف السريع إلى لجنة الكبد بعيادة المجمع الطبي الجديد بكيمان فارس لاستكمال الفحوصات وصرف بروتكول العلاج.

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