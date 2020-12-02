محافظ الفيوم يتفقد أعمال «100 مليون صحة» لطلاب الإعدادية

محافظ الفيوم يتفقد أعمال «100 مليون صحة» لطلاب الإعدادية
الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 01:02 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه نائبه الدكتور محمد عماد، صباح اليوم، أعمال مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سي لطلاب الصف الأول الإعدادي، بمدرسة الرسالة الخاصة بمدينة الفيوم، والتي بدأت أعمالها أمس 1 ديسمبر، وتستمر حتى 30 مارس 2021، بجميع محافظات مصر، بحضور الدكتورة هبه عاطف مدير عام التأمين الصحي بالفيوم، والدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.
وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، اإن المحافظ استمع إلى شرحٍ وافٍ من مدير عام التأمين الصحي بالفيوم حول أعمال المبادرة، والتي يتم تنفيذها في 87 مدرسة إعدادي بمناطق الحضر، و399 مدرسة إعدادي بالريف، بإجمالي 78144 طالب وطالبة من الريف والحضر، ومن خلال 13 فريق فحص طبي.
وأضاف، أن المحافظ شدد خلال تفقد المبادرة على تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا، ومتابعة أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس، وارتداء الكمامات بين القائمين على العملية التعليمية، مؤكدًا على التنسيق التام بين مختلف أجهزة المحافظة لضمان استمرار تنفيذ أعمال المبادرة بنجاح فى مختلف المدارس الإعدادية بالمحافظة، مع مراعاة تطبيق أساليب مكافحة العدوى.
ومن جهتها، أوضحت مدير عام التأمين الصحي، أن كل فريق يضم طبيب، وممرض، ومسجل بيانات، لافتة إلى أنه يتم تحويل الحالات الإيجابية لاختبار الكاشف السريع إلى لجنة الكبد بعيادة المجمع الطبي الجديد بكيمان فارس لاستكمال الفحوصات وصرف بروتكول العلاج.
وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، اإن المحافظ استمع إلى شرحٍ وافٍ من مدير عام التأمين الصحي بالفيوم حول أعمال المبادرة، والتي يتم تنفيذها في 87 مدرسة إعدادي بمناطق الحضر، و399 مدرسة إعدادي بالريف، بإجمالي 78144 طالب وطالبة من الريف والحضر، ومن خلال 13 فريق فحص طبي.
وأضاف، أن المحافظ شدد خلال تفقد المبادرة على تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا، ومتابعة أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس، وارتداء الكمامات بين القائمين على العملية التعليمية، مؤكدًا على التنسيق التام بين مختلف أجهزة المحافظة لضمان استمرار تنفيذ أعمال المبادرة بنجاح فى مختلف المدارس الإعدادية بالمحافظة، مع مراعاة تطبيق أساليب مكافحة العدوى.
ومن جهتها، أوضحت مدير عام التأمين الصحي، أن كل فريق يضم طبيب، وممرض، ومسجل بيانات، لافتة إلى أنه يتم تحويل الحالات الإيجابية لاختبار الكاشف السريع إلى لجنة الكبد بعيادة المجمع الطبي الجديد بكيمان فارس لاستكمال الفحوصات وصرف بروتكول العلاج.