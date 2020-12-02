ضبط 71 ألف قطعة «أدوات كهربائية» بدون مستندات بالشرقية

تمكنت شرطة التموين بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، من ضبط المدير المسؤول عن مخزن أجهزة كهربائية بدون ترخيص.وضبط في المخزن 71،296 قطعة «أدوات كهربائية»، بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.