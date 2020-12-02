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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تراشقات في اجتماع الناتو وتحذيرات من سياسات تركيا.. ماذا حدث؟

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 11:40 ص
جريدة الدستور
مروة عنبر
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شهد اجتماع حلف الناتو - الافتراضي- اليوم الأربعاء، مشادات وتراشقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، حيث اتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، تركيا بتصعيد التوتر في المتوسط، فيما اتهمه نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، بتحريض الأوروبيين ضد أنقرة.

فيما حذر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، من خطر سياسات تركيا على وحدة حلف الناتو الداخلية، وفق ما نشرته العربية.

وقال أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرج: "لا نزال نشعر بالقلق إزاء الوضع في شرق المتوسط حيث نواصل السعي من أجل تفادي الصدام في المنطقة، وأعتقد أن انسحاب السفينة "أوروتش ريس" إلى مينائها في تركيا يساعد على تخفيف التوتر والتقدم نحو اتفاق تفادي الصدام بين القطع الحربية".

وأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن القمة ستراجع العلاقات مع تركيا، وفق شروط خفض التوتر والدخول في حوار بنّاء.

يشار إلى أن وكالة بلومبيرج، كانت قد أفادت، الاثنين، بأن بيانات موقع "مارين ترافيك" المتخصص في تتبع السفن أظهرت أن سفينة المسح التركية "أوروتش ريس" عادت إلى ميناء أنطاليا جنوب البلاد.

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