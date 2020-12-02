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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

«جوجل» يحتفى باليوم الوطنى للإمارات

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:30 ص
جوجل
جوجل
وكالات
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احتفى "جوجل"، اليوم الأربعاء، باليوم الوطني الــ49 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بوضع صورة العلم الإماراتي في الصفحة الرئيسية لمحرك البحث.

وتحتفل الإمارات في هذا اليوم من الشهر من كل عام باليوم الوطني لقيام دولة الاتحاد بقيادة الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في الثاني من ديسمبر من عام 1971.

ودعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الأفراد إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للأنشطة والاحتفالات الوطنية، ومنها اليوم الوطني الـ49 للإمارات.

وأكدت أهمية الالتزام بما يتضمنه دليل الإجراءات الاحترازية والوقائية للأنشطة المختلفة والاحتفالات الوطنية من إرشادات عامة وضوابط في مواجهة جائحة كوفيد-19، ومن بينها الالتزام بارتداء الكمامات، وتوفير أجهزة الفحص الحراري عند مداخل المرافق العامة، والالتزام بالنظافة الشخصية، وتدريب جميع العاملين في الأماكن الترفيهية على إرشادات الصحة والسلامة، وتطبيق الإجراءات الوقائية عند تسلم الأطعمة والمأكولات.


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