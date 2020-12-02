أتلتيكو مدريد يتعادل مع بايرن ميونخ 11 بدورى أبطال أوروبا

تعادل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني مع ضيفه بايرن ميونخ الألماني 1-1، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب واندا ميتروبوليتانو في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة بالمجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.أحرز هدف أصحاب الأرض جواو فيليكس في الدقيقة 26، وهدف الضيوف توماس مولر في الدقيقة 86 من ضربة جزاء.وبهذه النتيجة ارتفع رصيد بايرن الذي كان قد ضمن التأهل إلى دور الـ16 في الجولات السابقة، إلى 13 نقطة في الصدارة، يليه أتلتيكو برصيد 6 نقاط.