رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 02 ديسمبر 2020 الموافق 17 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أتلتيكو مدريد يتعادل مع بايرن ميونخ 11 بدورى أبطال أوروبا

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 01:33 ص
أتلتيكو مدريد يتعادل
أتلتيكو مدريد يتعادل وبايرن ميونخ
أ ش أ
طباعة
تعادل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني مع ضيفه بايرن ميونخ الألماني 1-1، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب واندا ميتروبوليتانو في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة بالمجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

أحرز هدف أصحاب الأرض جواو فيليكس في الدقيقة 26، وهدف الضيوف توماس مولر في الدقيقة 86 من ضربة جزاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد بايرن الذي كان قد ضمن التأهل إلى دور الـ16 في الجولات السابقة، إلى 13 نقطة في الصدارة، يليه أتلتيكو برصيد 6 نقاط.

موضوعات متعلقة

عاش قويًا ومات غريبًا.. حكاية شمس بدران «قاهر الإخوان» (بروفايل)

«رسائل وتسجيلات صوتية».. زوجة نجل القرضاوي تهدد بفضح علاقاته المحرمة (فيديو)

بن شرقي يتمرد على الزمالك ورفض خوض لقاء الطلائع (خاص)

مستشار قانوني يكشف سبب إخلاء سبيل سلمى الشيمي بكفالة

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد الإنشاءات الجديدة

image description

محافظ دمياط: نستعد لافتتاح عدة مشروعات عملاقة

image description

رئيس جامعة أسيوط يفتتح المؤتمر السنوى لقسم أمراض القلب غدًا

image description

مليون و800 ألف جنيه مبيعات معرض «ديارنا»

image description

حملة على الصيدليات ومخازن المستلزمات الطبية بأسيوط

الأكثر قراءة

«رسائل وتسجيلات صوتية».. زوجة نجل القرضاوي تهدد بفضح علاقاته المحرمة (فيديو)

ارتفاع حاد لأسعار الذهب بعد تراجعها لأقل مستوى منذ 5 أشهر

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1-12-2020

«الاختراق الأكبر».. كشف الشبكة السرية لنفوذ الجماعة فى سويسرا

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

غدا.. اتحاد الكرة يقيم حفل «الأفضل» فى الكرة النسائية

أتلتيكو مدريد يتعادل مع بايرن ميونخ 11 بدورى أبطال أوروبا

أسعار الكتاكيت فى الأسواق اليوم الأربعاء 2-12-2020

صحة باكستان: تخفيض سعر ريمديسفير بـ 3584 روبية

أيام زمان

مأساة سعاد حسني (5).. «أبعدها إحسان عبد القدوس عن أدوار البطولة»

حكاية الفيلم الذى لم يكتمل بين «كلاى» وسعاد حسنى

«حرام علىّ وخيانة للنادى».. الأيام الأخيرة لصالح سليم فى الملعب

مأساة سعاد حسنى (4): كيف أنقذ محمد عبدالوهاب السندريلا فى فيلم «حسن ونعيمة»؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
بطريرك لم يوقظ خرائب بل أيقظ أمة
منى رجب
آمال جديدة فى اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة
ثروت الخرباوي
أكذوبة النسخ فى القرآن
ماجد حبته
لا شىء خلف الغبار
المزيد

الثقافة

«كلاكيت تانى مرة».. مصطفى إبراهيم يحصد جائزة أحمد فؤاد نجم

قريبًا.. صدور «محمد عبد المطلب.. سلطان الغناء» لـ محب جميل

غدًا.. هشام البواردي يناقش «حرب كبيرة» بالنيل الثقافية

غدًا.. الاحتفال باليوم العالمى لمتحدى الإعاقة بمكتبة القاهرة الكبرى