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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«رحل قاهر الإخوان الإرهابية».. رواد السوشيال ميديا ينعون شمس بدران

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 11:33 م
شمس بدران
شمس بدران
هاجر رضا
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نعي رواد السوشيال ميديا وزير الحربية الأسبق في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، شمس بدران، الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ91 عاما بعد صراع مع المرض في العاصمة البريطانية لندن.

وقالت جميلة أحد رواد السوشيال ميديا عبر صحفتها على موقع "تويتر": "‏‎الله يرحمه ويغفر له.. فهو من تولي التحقيق مع الماسوني الأكبر سيد قطب وأشرّف على عملية إعدامه".

وأضافت عفاف: "‏‎الله يرحم شمس بدران.. قاهر وقاتل جماعة الإخوان الإرهابية.. وكاد أن ينهى هذه الجماعة".

وكتبت عفاف عامر: "شمس بدران قاهر الإخوان تولي الإشراف على تفكيك خلايا الإخوان عقب قضية 1965 وزج بالآلاف من عناصرهم وقاداتهم في السجون".

جدير بالذكر أن شمس بدران قال في مذكراته إنه ليس نادما على ما فعله بـ"الإخوان" عام 1965، مؤكدا أنه لو عاد الزمن لكرر الأمر نفسه معهم.
«رحل قاهر الإخوان الإرهابية».. رواد السوشيال ميديا ينعون شمس بدران
«رحل قاهر الإخوان الإرهابية».. رواد السوشيال ميديا ينعون شمس بدران
«رحل قاهر الإخوان الإرهابية».. رواد السوشيال ميديا ينعون شمس بدران
«رحل قاهر الإخوان الإرهابية».. رواد السوشيال ميديا ينعون شمس بدران

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