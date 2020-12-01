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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

قبرص: نسعى لتحالفات مع دول الخليج لتأمين الممرات المائية

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:50 م
وزير الدفاع القبرصي،
وزير الدفاع القبرصي، شارالامبوس بيتريدس
محمد عمر
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أكد وزير الدفاع القبرصي، شارالامبوس بيتريدس، الثلاثاء، سعي بلاده لعقد لتحالفات مع دول الخليج العربي لتأمين الممرات المائية.

وأوضح وزير دفاع قبرص، في تصريحات اليوم، أن بلاده لا تسعى لفرض عقوبات أوروبية على تركيا لكن قد تضطر لذلك، لافتًا إلى أنهم يريدون حل المشكلة القبرصية لكن تركيا تقف ضد ذلك، وذلك وفق قناة العربية.

وشدد وزير دفاع قبرص على أن ممارسات تركيا في منطقة فاروشا القبرصية ضد القانون الدولي، مؤكدًا أنهم يحاولون تبني أجندة بناءة ولكن تركيا تلجأ للاستفزاز.

وأشار بيتريدس إلى أن أفعال تركيا الاستفزازية في المتوسط واضحة مؤكدا أنهم يحاولون التعاون لإحلال السلام في شرق المتوسط إلا أن ممارسات تركيا في المتوسط تصطدم بالاتحاد الأوروبي.

وكشف وزير الدفاع القبرصي عن الدول المشاركة في مناورات "ميدوزا ـ 10" تسعى لاستقرار المنطقة، كما تهدف لتعزيز التعاون العسكري في المتوسط.

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