وفاة وزير الحربية الأسبق شمس بدران

توفي شمس بدران وزير الحربية الأسبق في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، عن عمر يناهز 91 عامًا بعد صراع مع المرض في العاصمة البريطانية لندن، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «BBC».وُلد شمس بدران وزير الحربية في مدينة الجيزة عام 1929، والتحق بالأكاديمية العسكرية التي تخرج منها عام 1948.وعقب قيام ثورة يوليو عام 1952 تدرج شمس بدران في المناصب، إلى أن صار مديرًا لمكتب عبدالحكيم عامر النائب الأول لرئيس الجمهورية ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قبل اختياره وزيرًا للحربية عام 1966.