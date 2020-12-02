تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 2-12-2020

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون من خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة اليوم فى جميع المحافظاتالعظمى الصغرىتصل الحرارة في القاهرة 21 14الإسكندرية 21 13تصل الحرارة في وادى النطرون 20 12طنطا 21 13تصل الحرارة في شبين الكوم 21 13دمنهور 21 12تصل الحرارة في بلطيم 21 13مطروح 18 11تصل الحرارة في السلوم 18 11سيوة 21 09تصل الحرارة في بورسعيد 21 15دمياط 20 14تصل الحرارة في الزقازيق 21 13المنصورة 20 12تصل الحرارة في الإسماعيلية 21 11السويس 21 13تصل الحرارة في العريش 20 12رفح 20 11تصل الحرارة في راس سدر 24 12نخل 20 03تصل الحرارة في نويبع 24 17طابا 21 12تصل الحرارة في كاترين 15 02الطور 23 12تصل الحرارة في شرم الشيخ 25 16الغردقة 26 14تصل الحرارة في مرسى علم 25 15الفيوم 21 11تصل الحرارة في بنى سويف 21 10المنيا 22 09تصل الحرارة في أسيوط 22 11سوهاج 22 11تصل الحرارة في قنا 23 10الأقصر 24 10تصل الحرارة في اسوان 25 12إدفو 25 11تصل الحرارة في أبوسمبل 24 10الوادى الجديد 25 07تصل الحرارة في شلاتين 28 18أبورماد 27 17تصل الحرارة في حلايب 26 20رأس حدربة 27 19