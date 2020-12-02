تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 2-12-2020
الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 08:02 ص
يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر ودرجة الحرارة قبل الخروج من المنزل، لأخذ الاحتياطات اللازمة من انخفاض درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.
ويشهد نهار اليوم الأربعاء، شبورة مائية صباحًا، وطقسًا مائلًا للدفء على القاهرة والوجه والبحري، معتدلًا على السواحل الشمالية الغربية والرياح معتدلة، مائلًا للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، مع شبورة مائية صباحًا، ومائلًا للدفء على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقسًا دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.
وعن حالة الطقس ليلًا سيكون باردًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلًا للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
حالة الطقس اليوم في مصر
وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الأربعاء 2-12-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس على مستوى محافظات مصر.
ويشهد نهار اليوم الأربعاء، شبورة مائية صباحًا، وطقسًا مائلًا للدفء على القاهرة والوجه والبحري، معتدلًا على السواحل الشمالية الغربية والرياح معتدلة، مائلًا للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، مع شبورة مائية صباحًا، ومائلًا للدفء على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقسًا دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.
وعن حالة الطقس ليلًا سيكون باردًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلًا للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون من خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.
العظمى الصغرى
تصل الحرارة في القاهرة 21 14
الإسكندرية 21 13
تصل الحرارة في وادى النطرون 20 12
طنطا 21 13
تصل الحرارة في شبين الكوم 21 13
دمنهور 21 12
تصل الحرارة في بلطيم 21 13
مطروح 18 11
تصل الحرارة في السلوم 18 11
سيوة 21 09
تصل الحرارة في بورسعيد 21 15
دمياط 20 14
تصل الحرارة في الزقازيق 21 13
المنصورة 20 12
تصل الحرارة في الإسماعيلية 21 11
السويس 21 13
تصل الحرارة في العريش 20 12
رفح 20 11
تصل الحرارة في راس سدر 24 12
نخل 20 03
تصل الحرارة في نويبع 24 17
طابا 21 12
تصل الحرارة في كاترين 15 02
الطور 23 12
تصل الحرارة في شرم الشيخ 25 16
الغردقة 26 14
تصل الحرارة في مرسى علم 25 15
الفيوم 21 11
تصل الحرارة في بنى سويف 21 10
المنيا 22 09
تصل الحرارة في أسيوط 22 11
سوهاج 22 11
تصل الحرارة في قنا 23 10
الأقصر 24 10
تصل الحرارة في اسوان 25 12
إدفو 25 11
تصل الحرارة في أبوسمبل 24 10
الوادى الجديد 25 07
تصل الحرارة في شلاتين 28 18
أبورماد 27 17
تصل الحرارة في حلايب 26 20
رأس حدربة 27 19
درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
درجات الحرارة اليوم فى جميع المحافظات
العظمى الصغرى
تصل الحرارة في القاهرة 21 14
الإسكندرية 21 13
تصل الحرارة في وادى النطرون 20 12
طنطا 21 13
تصل الحرارة في شبين الكوم 21 13
دمنهور 21 12
تصل الحرارة في بلطيم 21 13
مطروح 18 11
تصل الحرارة في السلوم 18 11
سيوة 21 09
تصل الحرارة في بورسعيد 21 15
دمياط 20 14
تصل الحرارة في الزقازيق 21 13
المنصورة 20 12
تصل الحرارة في الإسماعيلية 21 11
السويس 21 13
تصل الحرارة في العريش 20 12
رفح 20 11
تصل الحرارة في راس سدر 24 12
نخل 20 03
تصل الحرارة في نويبع 24 17
طابا 21 12
تصل الحرارة في كاترين 15 02
الطور 23 12
تصل الحرارة في شرم الشيخ 25 16
الغردقة 26 14
تصل الحرارة في مرسى علم 25 15
الفيوم 21 11
تصل الحرارة في بنى سويف 21 10
المنيا 22 09
تصل الحرارة في أسيوط 22 11
سوهاج 22 11
تصل الحرارة في قنا 23 10
الأقصر 24 10
تصل الحرارة في اسوان 25 12
إدفو 25 11
تصل الحرارة في أبوسمبل 24 10
الوادى الجديد 25 07
تصل الحرارة في شلاتين 28 18
أبورماد 27 17
تصل الحرارة في حلايب 26 20
رأس حدربة 27 19