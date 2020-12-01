7285 إصابة جديدة بكورونا في نيويورك

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، عن تسجيل 7285 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في الولاية.وأضاف كومو- حسبما أوردت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن ولاية نيويورك شهدت وفاة 66 حالة جديدة بكورونا.جدير بالذكر أن العدد الإجمالي لمصابي فيروس كورونا في ولاية نيويورك الأمريكية يبلغ حوالي 650 ألف حالة.