روايتان للموت: فريق من 62 مُنفذ أم قمر صناعي .. كيف تم اغتيال محسن زادة؟

حتى الآن ليس واضحاً كيف تم اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة، في صحف العالم روايتين مختلفتين بتفاصيل جديدة عن ملابسات القتل الدراماتيكي للعالم الكبير تذكرنا بأفلام الحركة الهوليوودية.بحسب تصريحات بروس رايدل، وهومسؤول كبير سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية قال لـ"نيويورك تايمز" أن حالات قلليلة التي تتتمكن دولة لأن تضرب بهذه الدقة في قلب ارض دولة عدو بل والعدو الأكثر مرارة لها. وكان واضحاً أن المسؤول الأمريكي يتحدث عن الموساد الإسرائيلي.بحسب التقارير الأجنبية، فإن إسرائيل طورت علاقات مع دول مجاورة لإيران كي تخلق أدوات للمتابعة والتجنيد للعملاء، وروى رايدل أيضا ان إسرائيل جندت على مدى السنين ناطقين بالفارسية من بين مهاجرين إيرانيين وصلوا إلى إسرائيل كي تحصل على معلومات حيوية من داخل إيران للإطلاع على المراسلات ووسائل الاتصال المشفرة. وعلى مدى السنين نجحت إسرائيل أيضا في تجنيد عملاء من داخل إيران.أما عن روايتي الاغتيال، فإن الرواية الأولي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية يتبين أنه ليس أقل من 62 شخصاً كانوا مشاركين في تنفيذ التصفية. 12 منهم، كما يشير، استعانوا بأجهزة الامن والاستخبارات "لدولة اجنبية" ورابطوا في مدينة ابساد التي تقع على مسافة 80 كيلو متر شرقي طهران. ومعهم اليهم شارك 50 شخصا آخر في مهمة التصفية بالدعم اللوجستي اللازم.بحسب الصحيفة البريطانية فإن ملاحقة العالم الإيراني بدأت في ساعات الصباح المبكر ليوم الجمعة الماضي، وقبل نصف ساعة من وصول القافلة إلى مكان التصفية وصلت إلى المنطقة سيارة هونداي وفيها أربعة أشخاص، تساندها أربع دراجات نارية وقناصان.إضافة إلى ذلك شارك في العملية عربية من نوع نيسان مفخخة كان اثنان مسؤولان عنها، في اللحظة التي ظهرت فيها ثلاث سيارات قافلة فخري زاده – تم قطع الكهرباء في المكان، وانتظر المغتالون حتى وصول السيارة الثالثة وعندها وصلت سيارة النيسان المفخخة وانفجرت، وضرب الانفجار عواميد الكهرباء.وفتحت النيران من قافلة العالم، ووقع اشتباك ناري في الساحة، واختفت الخلية، دون ان يقتل او يصاب اي أحد منها، وهبطت طائرة مروحية ايرانية على مقربة من المكان كي تنقل فخري زادة إلى المستشفى في طهران، حيث كانت هناك محاولة لإنعاشه انتهت بوفاته.هناك رواية أخرى، نشرها موقع وكالة أنباء فارس ومفاداها أن الاغتيال نُفذ بواسطة سيارة إطلاق نار تم تفعيلها عن بعد. وتبين من التقرير أن فخري زاده وعقيلته خرجا الى اجازة نهاية الاسبوع في بيتهما غربي طهران. سافرا في القافلة مع الحراس، حين في لحظة معينة انقطعت أحدى السيارات عن القافلة كي تصل الأولى إلى بيت العالم – وتنفذ فيه فحصا مسبقا قبل وصولهما.وبعد وقت قصير من ابتعادها فتحت النار نحو السيارة التي كان يجلس فيها العالم. توقفت السيارة وفخري زاده خرج منها لاعتقاده ان سيارته اصطدمت بجسم ثقيل على الطريق أو انه توجد مشكلة في المحرك. وفي تلك اللحظة فتحت النار من سيارة كانت تكمن على مسافة 150 مترا من هناك.وحسب "فارس" أصيب فخري زادة بثلاث رصاصات، أصابت إحداها العمود الفقري. وفور ذلك انفجرت سيارة النيسان واحترقت، وأغلب الظن كي تباد الأدلة. وفي الرواية الثانية لم يظهر المنفذين في الميدان، إطلاق النار والانفجارات تمت عن بعد.