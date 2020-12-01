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الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 الموافق 16 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفاة راكب يمني على متن طائرة قبل هبوطها بمطار القاهرة

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:12 م
وفاة راكب يمني على
وفاة راكب يمني على متن طائرة
وكالات
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شهدت الطائرة اليمنية القادمة، مساء اليوم الثلاثاء، من مطار سيئون بحضرموت وفاة راكب يمنى قبل هبوطها بالقاهرة، متأثرا بإصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية والقلب، وتم نقل الجثمان للمستشفى لإعداده للدفن.

وصرحت مصادر مطلعة بالحجر الصحى بمطار القاهرة: "تلقى برج المراقبة بمطار القاهرة إخطارا من قائد رحلة الخطوط الجوية اليمنية رقم 606، والقادمة من مطار سيئون بحضرموت، باستدعاء سيارة إسعاف وفريق طبى".

وفور هبوط الطائرة تبين وفاة الراكب اليمنى "صالح عبدالرحمن"، مواليد 2003، على الطائرة متأثرا بإصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية والقلب، حيث كان قادما للعلاج بمصر، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى منشية البكرى لإعداده للدفن.

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