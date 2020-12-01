وفاة «طبيب الغلابة» بالإسماعيلية

توفي، قبل قليل، الدكتور محمد إسماعيل، مدير الطب الوقائي بإدارة القصاصين الصحية في محافظة الإسماعيلية، والشهير بـ"طبيب الغلابة"، في مستشفى الجلاء العسكري.وسادت حالة من الحزن بين أهالي مراكز القصاصين والتل الكبير وأبوصوير، لوفاة طبيب الغلابة، حيث أكد الأهالي أن كشفه لم يتجاوز الـ10 جنيهات، ويجري الكشف على الفقراء مجانًا، مؤكدين أن الطبيب كان يتمتع بحسن السيرة والطيبة، ولم يتأخر على أحد.وكان الدكتور محمد قد أصيب بجلطة في المخ إثر ضغط العمل، ودخل على إثرها مستشفى جامعة قناة السويس، ثم أصيب بنزيف، وانتقل لمستشفى الجلاء العسكري.