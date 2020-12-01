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محمد العسيري

عالم

البحرين: إيران لها نوايا خبيثة من برنامجها النووي

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 05:29 م
عبد اللطيف الزياني
عبد اللطيف الزياني
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حذر وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف الزياني، من البرنامج النووي لإيران، مؤكدا أن لإيران نوايا خبيثة.

ودعا الزياني، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو ضمن الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة حسبما ذكرت قناة "العربية"، المجتمع الدولي للاستمرار في الضغط على النظام الإيراني لوقف تطوير الصواريخ الباليستية.

وأكد الزياني أن الشراكة البحرينية الأمريكية كانت حجر الأساس لأمن الخليج، مشيرا إلى أن بلاده تركز على شراكة أعمق مع الولايات المتحدة في الفترة المقبلة.

من جهة أخرى، أكد الزياني أن اتفاقيات السلام مع إسرائيل ستساعد في إعادة رسم الشرق الأوسط، مشيرا إلى رغبة بلاده في تحقيق المزيد من الازدهار لدول المنطقة.

من جانبه، أكد بومبيو أن الاتفاق الإبراهيمي يجلب السلام والاستقرار الاقتصادي للمنطقة، مشيرا إلى أن بلاده تتعاون مع البحرين لمحاربة الإرهاب والاتجار بالبشر، وأن العقوبات حرمت إيران من تمويل الجماعات الإرهابية.

يذكر أن وفدًا بحرينيًا مكونًا من 40 مسئولا رفيع المستوى كان قد وصل إسرائيل، الثلاثاء، في زيارة تمتد ليومين، يتم خلالها بحث قضايا تتعلق بالتبادل الاقتصادي وتطوير السياحة بين الشركاء الإقليميين الجدد.

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