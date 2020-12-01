رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 الموافق 16 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

17 ألف إصابة بكورونا فى السويد

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 04:11 م
كورونا في السويد
كورونا في السويد
وكالات
طباعة
أظهرت إحصاءات وكالة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن السويد التي جعلتها استراتيجيتها غير التقليدية لمكافحة فيروس كورونا محط أنظار العالم سجلت 17629 حالة إصابة جديدة بالفيروس منذ يوم الجمعة.

وكانت البلاد قد سجلت 17256 حلة إصابة جديدة خلال الفترة المماثلة من الأسبوع الماضي.

ولا تنشر السويد تحديث إحصاءات "كوفيد-19" في العطلات الأسبوعية وأيام الإثنين.

وسجلت السويد 117 حالة وفاة جديدة، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 6798 حالة ونسبة الوفيات بالمرض لعدد السكان في السويد أكبر عدة مرات منها في الدول اسكندنافية مجاورة، لكنه أقل من بعض الدول الأوروبية الكبيرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1-12-2020

المدرس المتهم بالتحرش فى المنوفية: «مش هسيب حقى»

أسماء المتهمين بالتنمر على «شيكابالا» في الأقصر

مصدر حكومي: لا صحة لإجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة

الصور

image description

محافظ دمياط: نستعد لافتتاح عدة مشروعات عملاقة

image description

رئيس جامعة أسيوط يفتتح المؤتمر السنوى لقسم أمراض القلب غدًا

image description

مليون و800 ألف جنيه مبيعات معرض «ديارنا»

image description

حملة على الصيدليات ومخازن المستلزمات الطبية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يفتتح معرض فنانات من صعيد مصر للفن التشكيلي

الأكثر قراءة

إزالة أكبر سوق عشوائي بالمنصورة في الدقهلية

الأمم المتحدة: مصر ألهمت العالم بـ«100 مليون صحة»

مصدر حكومي: لا صحة لإجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1-12-2020

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

اليابان تمول تكنولوجيا المناخ لتحقيق هدف انبعاثات الكربون

بعد اختفائه من أميركا.. ظهور «الهيكل الغامض» في رومانيا

فتح نوافذ الفصول الدراسية أفضل من أجهزة تنقية الهواء

الصين تنشئ مركزا وطنيا للبحوث الأثرية

أيام زمان

مأساة سعاد حسني (5).. «أبعدها إحسان عبد القدوس عن أدوار البطولة»

حكاية الفيلم الذى لم يكتمل بين «كلاى» وسعاد حسنى

«حرام علىّ وخيانة للنادى».. الأيام الأخيرة لصالح سليم فى الملعب

مأساة سعاد حسنى (4): كيف أنقذ محمد عبدالوهاب السندريلا فى فيلم «حسن ونعيمة»؟

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
شيكابالا والعقل العنصرى
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
السيدة انتصار.. والعطيا الجميلة
مؤمن المحمدي
ماحيليه ماحيليه
لواء.حمدى البطران
معرض الكتاب
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. عمر إبراهيم يناقش «الهامس في الظلمات» على النيل الثقافية

غدًا.. الاحتفال باليوم العالمي لمتحدى الإعاقة بمكتبة القاهرة الكبرى

نورا ناجي: بطلة «أطياف كاميليا» الأقرب لقلبي

«أين عقلي».. رواية جديدة للكاتب عبدالرحمن على عمارة