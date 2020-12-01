«تعليم القليوبية»: جولات لمتابعة إجراءات كورونا في المدارس



وترأس خالد جرامون، مدير إدارة كفرشكر التعليمية، قافلة متابعة مكونة من هالة عاشور، وكيل الإدارة، وحسين مصطفى متولى، مدير إدارة تقويم المتابعة بالمديرية، وفريق من متابعة الإدارة بمتابعة مدرسة المفتى للتعليم الأساسى، ومدرسة كفررجب الإعدادية ومدرسة كفررجب للتعليم الأساسى، حيث تم التأكيد على النظافة، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة، وتم إعداد تقرير موجه لوكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية بشأن مدرسة المفتى للتعليم الأساسى استعدادًا لتشغيلها فى أقرب وقت.



وقام سيد النجار، مدير عام الإدارة التعليمية بالخصوص، بجولة بمدرسة الأمير الإعدادية ٢، وقام أحمد حشيش، وكيل الإدارة بجولة بمدرسة الشهيد علاء عزت، وذلك لمتابعة المدارس وإزالة السلبيات والتأكيد على الإجراءات الاحترازية.



كما قامت الدكتورة وفاء طنطاوي، مدير عام الإدارة التعليمية بشبين القناطر، بزيارة مدارس أحمد حيدر الرسمية للغات ومدرسة كفر طحا الابتدائية ومدرسة طحا الثانوية، وتابعت سير العملية التعليمية والإجراءات الاحترازية والوقائية.

واصلت أجهزة المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية تفقد الحالة الدراسية بمدارس المحافظة، ومتابعة الأنشطة الطلابية والفعاليات المختلفة.جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وتنفيذا لتعليمات الدكتور السيد الفيومى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وسماح إبراهيم، وكيل المديرية.وقام توجيه عام التربية الرياضية، برئاسة سمير محمد حسانين، الموجه العام للتربية الرياضية، وإسلام عبدالفتاح خليفة، مسئول الكشافة المركزي بالمديرية، بتقييم فرق الكشافة على مستوى المحافظة بمدرسة سليم زهني الخاصة بإدارة شبين القناطر.وشهدت الإدارات التعليمية جولات متابعة مكثفة قادها مديرو الإدارات، لمتابعة سير العملية التعليمية وانتظامها والانضباط داخل المدارس، حيث قام محمد عبدالمقصود، مدير عام إدارة قليوب التعليمية بمتابعة مدرسة عزيز المصري الابتدائية، وسير العملية التعليمية بها، وشدد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة الطلاب.وتابع خالد الشربيني، مدير عام الإدارة التعليمية بالقناطر الخيرية، مسابقة القرآن الكريم المقامة بمدرسة الشهيد عمر مجدي عبدالونيس الابتدائية، وانتظام العملية التعليمية، مؤكدا ضرورة التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية وتطهير وتعقيم المدرسة.فيما قام صلاح محروس، مدير إدارة قها التعليمية، بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية التعليم الإعدادي والابتدائي والتوجيه المالي والمتابعة لمتابعة مدرسة خلوة سنهرة للتعليم الأساسي، وتمت متابعة الحالة الدراسية والأعمال الإدارية والمالية بالمدرسة.وتم التأكيد على الاهتمام بعمال الصيانة والنظافة واللوحات السداسية بالفصول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.وتابعت الدكتورة أمنية فاروق، وكيل الإدارة، مدرسة المستشار حمدي أبوالعنين الرسمية للغات، وتم تفقد قاعات رياض الأطفال والفصول، وتم التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والنظافة.وتفقد مصطفى الشيخ عمر، مدير عام إدارة الخانكة مدرسة البطل أحمد عبدالعزيز الابتدائية المشتركة، ومدرسة الشمس الرسمية للغات لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدرسة، وأكد على الانضباط وحسن سير العملية التعليمية وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، وتابع إزالة بعض السلبيات أثناء الزيارة.وشدد على الالتزام بالتعليمات الواردة من قبل المديرية والوزارة، وتوجه بالشكر للعمال لجهدهم المبذول للحفاظ على نظافة المدرسة، وتعقيم دورات المياه باستمرار، وتابع أعمال تطعيم الطلاب من خلال اللجنة الصحية المكلفة بذلك.كما قامت عزة فتحى، وكيل الإدارة، بمتابعة سير العملية التعليمية بمدرسة على بن أبى طالب الابتدائية، وأكدت على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة الطلاب والعاملين بالمدرسة.فيما تابع ياسر سعيد، مدير عام إدارة العبور مدرسة الإسكان العائلي للتعليم الأساسي، لمتابعة سير العملية التعليمية بها وتفقد قاعات رياض الأطفال والفصول ومرافق المدرسة، وتم التأكيد على التخلص من الرواكد والاهتمام بالنظافة، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتطبيق أقصى درجات التباعد بين الطلاب، وشدد على ضرورة استمرار التطهير والتعقيم لسلامة جميع العاملين والطلاب.كما تفقد أشرف مصطفى، وكيل الإدارة بمدرسة الشهيد عمر سيد شعبان الإعدادية بنين، لمتابعة سير العملية التعليمية، متفقدا الفصول ومرافق المدرسة، وتم التأكيد على التخلص من الرواكد والاهتمام بالنظافة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وتطبيق أقصى درجات التباعد بين الطلاب، كما شدد على ضرورة استمرار التطهير والتعقيم لسلامة جميع العاملين والطلاب.وقامت هالة حسام الدين، مدير إدارة طوخ التعليمية، بمتابعة مدرسة منشية مشتهر للتعليم الأساسي، وتفقدت المدرسة ووجهت بالانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة وإخلاء المبنى من مخلفات البناء ونظافة المدرسة، وكذلك متابعة مدرسة عرب الخلوة، وتفقدت الفصول الدراسية والمعامل والمكتبة ودورات المياه، وتابعت انتظام العملية التعليمية، وأكدت على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية حفاظًا على الصحة العامة للطلاب والمعلمين والعاملين.كما تابعت وكيل الإدارة، عزة عطا، مدرسة الشهيد طارق فاروق مرجان ومدرسة مشتهر الابتدائية الجديدة، وتفقدت المدرسة وناقشت الطلبة، وتأكدت من إتمام جميع السجلات وإجراءات الوقاية.كما عقدت مدير الإدارة اجتماعا بمديري بعض المدارس، لمتابعة آليات تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وتطبيقها حفاظًا على سلامتهم، وقام محمد مهدي، مدير عام إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية، بمتابعة مدرسة شبرا الخيمة الصناعية الجديدة بنين (العسكرية) ومدرسة دمنهور شبرا للتعليم الأساسي، وذلك للاطمئنان على سير العملية التعليمية وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وقام عادل داود، وكيل الإدارة، بمتابعة مدرسة دمنهور شبرا الخيمة الرسمية لغات.وتفقد سعيد ندا، مدير إدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية، مدرسة الشهيد محمود كعيب لمتابعة سير العمل داخل المدرسة، كما حضر ورشة عمل لتكريم الموهوبين بمدرسة ابن الخطاب الخاصة، بحضور أشرف محمود، مدير إدارة الموهوبين بالمديرية وعدد من قيادات الإدارة.وتابعت حنان عيد، وكيل الإدارة، مدرسة عمار بن ياسر الثانوية الصناعية، لمتابعة انتظام سير العمل داخل المدرسة، والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.