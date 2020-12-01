تزامنًا مع اليوم العالمى للإيدز.. مؤتمر صحفى لـ«الصحة» بعد قليل

تعقد وزارة الصحة والسكان بعد قليل، مؤتمرًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي للإيدز، حيث تشهد الوزارة الاحتفال العالمي باليوم الثاني والثلاثين، تحت شعار "نحو التضامن العالمي والتغطية المستدامة للخدمات"، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية.يعقد المؤتمر بحضور الدكتورة نعيمة القصير، ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، وراندا أبوالحسن، الممثل المقيم لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، وكريستينا ألبيرتين، الممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجيرمي هوبكنز ممثل منظمة اليونيسيف بمصر، والدكتور رانجايان جورومورتي المدير الإقليمي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للإيدز.