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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سول وواشنطن تعقدان أول محادثات بشأن تكاليف الدفاع بعد انتخابات الرئاسة

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:10 ص
جريدة الدستور
أ.ش.أ
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أفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بأنها عقدت مع الولايات المتحدة محادثات حول تقاسم تكاليف الدفاع لأول مرة منذ الانتخابات الأمريكية الرئاسية، التي جرت في مطلع الشهر الماضي؛ مشيرة إلى أن البلدين أكدا مبدأهما في السعي للتوصل إلى اتفاق عادل ومقبول للطرفين.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، على موقعها الإلكتروني، إن كبير مفوضي كوريا الجنوبية جونج أون-بو ونظيرته الأمريكية دونا ويلتون اتفقا خلال محادثات افتراضية جرت أمس الإثنين على العمل عن كثب للتوصل بسرعة إلى اتفاق عادل ومقبول للطرفين.

وظلت المحادثات بشأن تقاسم تكاليف مرابطة القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية التي يبلغ قوامها ما يقرب من 28،500 جندي متوقفة، وسط دعوة واشنطن لزيادة كبيرة في حصة سول، فيما عرضت كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 13% كحد أقصى.

وانعقدت المحادثات المباشرة الأخيرة بين جونج ونظيره الأمريكي السابق جيمس ديهارت في لوس أنجلوس في مارس، وتم تعيين ويلتون لخلف ديهارت في يوليو.

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