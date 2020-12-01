«حقوق الإنسان التركية»: المعتقلون فوق سعة السجون

كشف رئيس مؤسسة حقوق الإنسان التركية، جوشكون أوستارجي، أنه يوجد معتقلون في السجون التركية فوق سعة السجون، ومن المستحيل خلق مسافة آمنة فعلية في العنابر، مع تفشي كورونا في تركيا، وفقًا لجريدة زمان التركية.وأضاف «أوستارجي»: «كما أن المعتقلين لا يحصلون على ما يكفي من المطهرات ومواد التنظيف مثل الأقنعة، بالإضافة إلى ذلك، هناك شكاوى من أن حراس السجن وغيرهم من الموظفين المناوبين لا يلتزمون بقواعد المسافة الاجماعية ولا يرتدون قفازات وأقنعة أثناء تفتيش جناح السجن».يشار إلى أنه على الرغم من إقرار قانون العفو العام في أبريل الماضي بشكل سريع بسبب تفجي وباء كورونا، إلا أن القانون لم يستفيد منه سوى المعتقلين الجنائيين، بينما لم يفرج بمقتضى القانون عن معتقلي الرأي والسجناء السياسيين.